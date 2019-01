Cronaca

Castellammare - Via Bonito, trovata busta con sigarette prive del marchio dei Monopoli di Stato

Consegnati 640 grammi di tabacchi alla Guardia di Finanza.

di sr giovedì 31 gennaio 2019 - 13:54

Rinvenuti tabacchi privi del marchio dei Monopoli di Stato nei pressi di un bar di via Bonito.



Questa mattina l'assistente capo Donato Palmieri, assegnato all'attività di scorta ed assistenza del sindaco Gaetano Cimmino, ha rinvenuto in strada una busta di plastica colorata contenente alcuni pacchetti di sigarette. La scoperta è stata fatta nei pressi di un bar, luogo probabilmente idoneo alla vendita di questi prodotti. Poco distante dal ritrovamento vi erano alcune persone che prontamente si sono poi allontanate, ma non è chiaro se avessero a che fare con i tabacchi ritrovati.





La busta ed il suo contenuto, circa 640 grammi di tabacchi, sono stati quindi consegnati alla Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia, competente in materia, a cui spetterà ora il compito di verificare la provenienza e, di conseguenza, alzare il livello di attenzione in quella zona per i reati di vendita illegale di tabacchi.