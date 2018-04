Politica & Lavoro

Castellammare - Universiadi 2019, via libera dalla Regione per i lavori al Romeo Menti

Gli interventi avranno un costo di circa 500mila euro. Sarà la Regione Campania a finanziare i lavori che potrebbero partire dopo la fine del campionato di Serie C

di Gennaro Esposito lunedì 16 aprile 2018 - 10:53

500mila euro per rinnovare lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. La Regione Campania, in occasione delle Universiadi del 2019, ha deciso di includere il fortino della Juve Stabia all’interno della lista degli impianti sportivi che saranno oggetto di interventi di riqualificazione. Nella città delle acque, considerato che il manto erboso è stato rifatto solamente sei mesi fa, i lavori si concentreranno sulle strutture. Saranno migliorate sia le tribune che gli spogliatoi con la Regione che seguirà l’intero iter. Il tempo stimato da Palazzo Santa Lucia per il completamento degli interventi è di circa tre mesi ed è per questo motivo che probabilmente il tutto partirà solamente dopo la fine del campionato di Serie C.

Nei mesi estivi, o probabilmente in autunno, si tenterà di completare i lavori per presentare degnamente lo stadio Romeo Menti alle Universiadi che partiranno nell’estate del 2019. Castellammare, così come anche altre città del comprensorio (come Torre Annunziata), ospiteranno diversi eventi sportivi all’interno del proprio impianto anche se non è stato ancora presentato un programma ufficiale. Con i lavori finanziati da Regione e Ministero delle Infrastrutture, il Comune potrà garantire degli interventi di riqualificazione necessari per lo stadio di via Cosenza dopo il rifacimento del manto erboso dell'ultima estate.

