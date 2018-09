Cronaca

Castellammare - Strisce blu cancellano le strisce pedonali: lo strano caso lungo Corso Alcide De Gasperi

L'errore durante le operazioni di manutenzione stradale.

di Gennaro Esposito lunedì 3 settembre 2018 - 09:35

Strisce blu cancellano le strisce pedonali. Succede in Corso Alcide De Gasperi, a Castellammare, nei pressi di piazza Matteotti dove, dopo aver ridipinto le aree di sosta, è stato eliminato il percorso pedonale. Ed è così che i cittadini che proveranno ad attraversare la strada si ritroveranno di fronte un'auto parcheggiata comodamente e involontariamente nello stallo a pagamento. Un disagio non indifferente considerato che corso De Gasperi è molto frequentato soprattutto da pedoni che si recano in villa comunale.



Fino a qualche giorno fa le strisce pedonali erano regolarmente presenti ma, dopo l'intervento della ditta che si occupa della manutenzione e segnaletica stradale, sono state in parte eliminate.

I primi disagi si sono ripetuti nel weekend dove le auto, notando le strisce, hanno normalmente parcheggiato e pagato la sosta mentre i cittadini non potevano usufruire delle strisce. Un problema enorme per donne con passeggini e diversamente abili. Non è la prima volta che si presenta un simile problema: già in passato infatti, durante le operazioni di manutenzione stradale, si sono ripetuti tali problemi. Il tutto per la negligenza particolarmente degli operatori, per i controlli ai lavori totalmente assenti e spesso anche per la mancata segnaletica. Si attende ora l'intervento di modifica: o viene eliminato lo stallo o l'attraversamento pedonale. La convivenza non può essere garantita.

