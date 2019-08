Politica & Lavoro

Castellammare - Stabilimento Acetosella, il consigliere regionale Longobardi incontra lavoratori: prospettive positive per il loro futuro

«Verificheremo quali possibili percorsi attivare per consentire ai lavoratori di avere la massima serenità mentre verrà riavviato lo stabilimento».

venerdì 2 agosto 2019 - 14:34

Stamani a Castellammare di Stabia, il consigliere regionale Alfonso Longobardi, vicepresidente della commissione bilancio, ha incontrato i lavoratori dello stabilimento Acetosella, struttura chiusa da 2 anni. Il consigliere Longobardi dopo aver avuto un incontro con gli uffici regionali competenti, ha incontrato i dipendenti dello stabilimento Acetosella, per esporre gli atti ufficiali relativi alle concessioni ed esporre il percorso istruttorio ufficiale che gli Enti pubblici, Comune in primis, devono seguire per determinare la riapertura ed il rilancio dello stabilimento.



Ad oggi il Comune di Castellammare di Stabia ha la concessione temporanea delle acque Acetosella e deve adempiere ad alcune prescrizioni richieste dalla Regione per ottenere la definitiva concessione. Successivamente , si dovrà indire la conferenza dei servizi per l'affidamento delle sorgenti da parte della Regione Campania e, terminata positivamente la stessa, il Comune dovrà in 180 giorni emanare il bando per l'affidamento in sub-concessione delle sorgenti.



«Dopo aver esposto in maniera chiara ed esaustiva l'iter ufficiale - sottolinea il consigliere regionale Alfonso Longobardi - ritengo che l'elemento imprescindibile del bando dovrà essere la clausola sociale per garantire tutti i lavoratori nel passaggio al nuovo soggetto affidatario.

Nelle more dell'affidamento definitivo, in Regione, presso l'assessorato al lavoro verificheremo quali possibili percorsi, come ad esempio la formazione retribuita, si possono attivare per consentire ai lavoratori di avere la massima serenità mentre verrà riavviato lo stabilimento Acetosella».



I lavoratori a margine dell'incontro con il consigliere regionale Alfonso Longobardi si sono detti fiduciosi di un epilogo positivo della loro vicenda. «Castellammare di Stabia Città delle acque - conclude Longobardi - deve riavere lo stabilimento operativo sul territorio. Non possiamo perdere posti di lavoro e dobbiamo individuare strategie comuni per lo sviluppo concreto nella nostra città. Sarò a supporto della città , anche in collaborazione con il Comune, per difendere il lavoro ed i lavoratori, perché su questi temi non esistono colori politici o posizioni di parte».