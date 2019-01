Cronaca

Castellammare - Ripristinato l'orario di apertura della biblioteca

Dopo le diverse segnalazioni degli studenti per gli orari ridotti, la biblioteca comunale ha riportato l’orario di apertura a quello precedente.

di Davide Soccavo venerdì 4 gennaio 2019 - 18:27

Ritorna in servizio a pieno regime la biblioteca comunale di Castellammare di Stabia. Stamane, infatti, presso la struttura di Corso Vittorio Emanuele è stato affisso un avviso, secondo il quale l'apertura al pubblico si baserà sul solito orario: dalle ore 9 di mattina fino alle 20 di sera. Un orario prolungato per consentire agli studenti di studiare prima della ripresa scolastica prevista come di consueto per questo lunedì.



Nei giorni scorsi sui social erano state alimentate delle polemiche da parte del Forum dei Giovani che sulla loro pagina facebook avevano segnalato che «come comunicato dagli addetti, a partire da mercoledì 2 gennaio gli orari di servizio sono stati ridotti: questi andavano dalle ore 9 alle 14 per gli orari mattutini e dalle ore 15 alle 17 per quelli pomeridiani».

Poco tempo a disposizione che non avrebbe consentito ai giovani di usufruire del servizio.



«Sono state fatte tante migliorie -ci ha spiegato una studentessa- ed è bene che i giovani stabiesi conoscano le novità senza dover espatriare nelle biblioteche limitrofe.» Per tale motivo, i ragazzi si erano rivolti agli utenti e all’Amministrazione Comunale, sperando che avrebbero consentito a riportare l’orario a quello precedente. Missione compiuta e così i ragazzi potranno in totale tranquillità studiare e usufruire dei libri posti a loro disposizione negli scaffali oltre che di un luogo di aggregazione.