Castellammare - Riaprono le scuole, lâ€™assessore Diana Carosella: Â«Nuovi progetti per lâ€™ambiente e lâ€™inclusioneÂ»

Castellammare - Riaprono le scuole, l’assessore Diana Carosella: «Nuovi progetti per l’ambiente e l’inclusione»

L’11 settembre in Campania si torna a scuola. L’assessore Diana Carosella, titolare della delega alla scuola del Comune di Castellammare di Stabia, anticipa nuovi progetti e rassicura sulla messa in sicurezza delle scuole.

di Titti Pentangelo venerdì 6 settembre 2019 - 09:28

É tempo di nuovi inizi. Cambia il governo, parte una nuova stagione calcistica e, ovviamente, si ricomincia con scuola e lavoro. Settembre arriva prepotente con il suo carico di cambiamenti. E se la prima campanella d’Italia suona a Bolzano, per la regione Campania bisogna aspettare l’11 per rientrare a scuola. Ultima a tornare sui banchi la Puglia.

Per l’anno scolastico 2019/2020 tanti i progetti in cantiere a Castellammare di Stabia. L’amministrazione comunale si dice pronta e, prima della consueta lettera inaugurale, l’assessore Diana Carosella, titolare della delega alla scuola, anticipa a Stabia Channel alcune delle attività che partiranno fin da subito: “Abbiamo varato in giunta due progetti che riguardano la salvaguardia del verde urbano e il riciclo. Partiranno dalle elementari e coinvolgeranno anche le medie e le superiori in modo tale da creare una nuova generazione in grado di occuparsi dell’ambiente e della propria terra nel miglior modo possibile. Per quanto riguarda l’inclusione avvieremo un progetto per le scuole medie a partire dalla pallarmonica, un nuovo gioco che verrà presentato a Città della Scienza ad ottobre, e per le elementari un gioco basato sulla tavola dell’arcobaleno bianco che parte da un migliore approccio per gli ipovedenti e abbraccia man mano le diversità di qualsiasi tipo. Questi quattro progetti dureranno tutto l’anno nelle scuole che vorranno partecipare.

In palio ci saranno delle biciclette per chi vincerà il concorso sul verde urbano.”



Al di là dei progetti elencati l’assessore Carosella fa riferimento a vari concorsi e a diversi progetti che riguardano il mondo della musica all’interno delle scuole. “Per contrastare il bullismo nelle scuole - aggiunge - abbiamo aderito a un progetto regionale che prevedeva il reperimento di una scuola in un’area difficile. Insieme all’assessore alle politiche sociali, Antonella Esposito, abbiamo individuato la scuola media Panzini che ha già aderito. La preside Donatella Ambrosio ha già ricevuto il progetto e lo metterà in atto. Poi, il Comune presenterà una sua iniziativa a cui su base volontaria potranno partecipare tutte le scuole, oltre al progetto dell’assessore alla sicurezza Gianpaolo Scafarto.”



E sulla messa in sicurezza degli istituti scolastici l’assessore rassicura così i cittadini: “Dal 24 agosto abbiamo avviato la manutenzione degli edifici con il controllo delle cucine, delle caldaie e delle mense. La scerbatura sta andando avanti con un programma dell’ingegnere Fulvio Calì che ha la delega all’edilizia scolastica.”



Infine, l’augurio di un sereno anno scolastico a tutti gli studenti.