Cronaca

Castellammare - Panico in via Bonito: vigilante torna a casa e si suicida. Indaga la polizia

Non sono chiare le motivazioni del gesto. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe tornata a casa e si sarebbe suicidato

martedì 24 aprile 2018 - 11:12

Attimi di panico questa mattina in via Bonito, a Castellammare. Un vigilante, molto conosciuto nella zona e al centro città, si sarebbe suicidato con la propria pistola sparandosi un colpo in bocca. Sul posto giunte immediatamente le forze dell'ordine e i medici del 118 ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. La Polizia di Stato, agli ordini del dirigente Paolo Espoito, indaga sul caso.

Si sta tentando di scoprire le motivazioni del folle gesto che ha sconvolto un intero quartiere. Sotto shock la moglie dell'uomo che, secondo quanto si apprende, era in casa al momento del suicidio. La Procura di Torre Annunziata ha deciso di aprire un'inchiesta. Maggiori dettagli nelle prossime ore.

