Cronaca

Castellammare - Messa in sicurezza del porto commerciale, il ministro Lezzi annuncia l'arrivo di 30 milioni

Fondi che potranno in futuro sbloccare altri 70 milioni di euro per Fincantieri

di genesp martedì 16 luglio 2019 - 15:53

In arrivo 30 milioni di euro per la messa in sicurezza del porto commerciale di Castellammare di Stabia. Ad annunciarlo è il ministro per il Sud Barbara Lezzi a margine di un incontro che si è tenuto quest'oggi in Prefettura a Napoli. La firma al provvedimento dovrebbe arrivare nelle prossime settimane con l'area portuale stabiese che potrebbe essere così riqualificata grazie ai fondi ministeriali. La Lezzi ha inoltre spiegato che i 30 milioni stanziati genereranno ulteriori investimenti di Fincantieri di oltre 70 milioni di euro per ammodernare l'indotto di via Brin come promesso dal ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio e l'ad Giuseppe Bono.



Ad onor del vero, il vicepremier grillino durante la sua visita a Castellammare aveva garantito l'arrivo dei fondi per Fincantieri entro la fine del 2019 ma le dichiarazioni del ministro allontanano questa ipotesi.

Le parole di Di Maio avevano anche stizzito il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca che aveva replicato: «Quando un politico dice che ha stanziato i soldi, è sempre una palla». Quello che è certo è che presto arriveranno i 30 milioni per il porto e solo in un secondo momento, se tutto dovesse procedere per il meglio, quelli promessi dal vice premier (non essendo stati ancora stanziati come invece aveva garantito Di Maio). Pioggia di milioni, tuttavia, attesa nella città delle acque: oltre 100milioni di euro per riqualificare l'intera area portuale. Così facendo l'indotto Fincantieri di Castellammare potrebbe aumentare notevolmente il numero di commesse e di conseguenza garantire lavoro per le tute blu per diversi anni.