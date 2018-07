Castellammare - Lidi stabiesi off-limits per i disabili. Il Garante: Â«Sia garantito lâ€™accessoÂ»

Cronaca

Castellammare - Lidi stabiesi off-limits per i disabili. Il Garante: «Sia garantito l’accesso»

Ieri mattina controlli ai lidi del litorale stabiese organizzati dal Forum della Disabilità. Un'iniziativa a cui hanno preso parte anche il Garante Regionale dei Diritti dei Disabili, il dr. Giuseppe Bove, ed i deputati del Movimento 5 Stelle.

domenica 22 luglio 2018 - 09:34

Una lunga mattinata di sopralluoghi ha riguardato ieri il litorale stabiese, per la verifica delle condizioni di accessibilità ai lidi, per soggetti diversamente abili. Una serie di appuntamenti in presenza del Garante Regionale dei Diritti dei Disabili, il dr. Giuseppe Bove, organizzato dal Forum della Disabilità di Castellamare di Stabia, rappresentata da Nino Di Maio. Una rete associativa, quella del Forum, che raccoglie numerose realtà associative, oltre che tanti familiari di persone con disabilità. Ed è proprio con loro che questa mattina si è realizzato un primo confronto informale, alla presenza degli onorevoli Carmen Di Lauro e Teresa Manzo, del consigliere regionale Luigi Cirillo, e della consigliera comunale Laura Cuomo.



“Siamo stati accolti dal Sindaco Cimmino” - dichiara Bove - “che ringrazio per la disponibilità e per la sua attenzione al tema. Ci ha garantito che in breve tempo convocherà un tavolo ufficiale di confronto, con la mia partecipazione, oltre che quella dei gestori dei lidi, dei rappresentanti del demanio, dei tecnici comunali e dei rappresentanti politici del territorio, per trovare insieme concrete soluzioni a questi problemi. Per me l’impegno deve essere ad ampio raggio, garantendo l’accessibilità a tutti i servizi. Con la fruibilità di adeguati servizi igienici e docce, posti auto dedicati, abbattimento delle barriere architettoniche e tante altre piccole attenzioni che attuino quel principio costituzionale secondo il quale tutti i cittadini sono uguali e devono godere di pari diritti”.



Alla mattinata di controlli hanno parteciapto anche le Deputate del Movimento 5 stelle Teresa Manzo e Carmen di Lauro.

«Gli stabilimenti balneari privati, presentano nella maggioranza dei casi, barriere architettoniche all'accesso al lido e al mare - precisano Di Lauro e Manzo - e non sembrano offrire servizi dedicati ai disabili". "Ad oggi sono pochissime le spiagge accessibili - specifica Manzo - nonostante che tutti gli impianti di balneazione siano soggetti al rispetto del requisito della visitabilità ai sensi della Convenzione Onu sui diritti dei disabili." "Ai dati negativi sulla balneabilità si somma inevitabilmente anche questo problema - afferma Di Lauro - che penalizza quindi la mobilità sul territorio per disabili e non solo».



Presenti al sopralluogo anche il Consigliere Regionale Luigi Cirillo e la neo eletta consigliere comunale Laura Cuomo. "Uno dei primi impegni che vogliamo strappare alla nuova amministrazione - dichiara Cuomo - è che il Comune si attivi in tempi rapidissimi per individuare zone di balneazione adatte e provveda ad attrezzarle ed è per questo che abbiamo chiesto al sindaco Cimmino l'istituzione di un tavolo di confronto con i gestori dei lidi dati in concessione per trovare una quadra rispetto alla necessità di abbattere tutte le barriere di ingresso alle spiagge". " Abbiamo rilevato enormi criticità per quanto riguarda l'accessibilità e la fruizione dei servizi per i disabili compresa la carenza di un adeguamento pubblico trasporto - conclude Cirillo - predisporrò una mozione per impegnare la Giunta Regionale ad attivarsi presso gli organi competenti a garantire che le spiagge di tutta la Campania comprese quelle del litorale stabiese, siano provviste di tutte le misure atte a eliminare ogni barriera architettonica e sensoriale».

