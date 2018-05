Cronaca

Castellammare - Lamiere di amianto abbandonate in Via Pozzillo, ancora nessun intervento di rimozione

Rimangono tuttora sconosciuti i nomi dei responsabili di quello che potrebbe rivelarsi un gesto incivile e assai rischioso per la salute dei residenti della zona.

di Davide Soccavo domenica 6 maggio 2018 - 08:49

(Foto Facebook)

Questa mattina verso le 9 sono state trovate lamiere di amianto abbandonate in via Pozzillo. E' probabile che siano serviti per lavori in corso sulla strada che collega al ponte.



Ancora sconosciuti i nomi dei responsabili di quella che potrebbe rivelarsi un'azione assai rischiosa per la salute dei residenti della zona, se non pericolosa.

L'amianto, infatti, contiene fibre potenzialmente inalabili dall'uomo e può provocare delle malattie.



Non si hanno ancora notizie circa la rimozione delle lamiere. Di certo si tratta di un intervento da effettuare quanto prima possibile per evitare danni a persone.

Gli ultimi articoli di Cronaca