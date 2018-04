Cronaca

Castellammare - La Funivia rianima il Faito: boom di presenze in un meno di un mese

Con l'apertura della strada da Vico Equense, la Statale 269, è stato ripristinato anche il collegamento con gli autobus. Il Faito torna ad essere accessibile a tutti

di Gennaro Esposito martedì 24 aprile 2018 - 10:29

Boom di presenze in meno di un mese per la Funivia. La panarella che collega Castellammare con Monte Faito in soli otto minuti viaggia con la media di mille persone per weekend, numeri importantissimi che testimoniano l'importanza del mezzo appena inaugurato. Il record stagionale è stato registrato all''inaugurazione, a Pasquetta, quando furono circa 2000 i passeggeri. Ma con le feste del 25 aprile e del 1 maggio in arrivo, si spera di poter fare sempre meglio. L'apertura della Statale 269 da Vico Equense non ha ridotto il numero dei turisti che preferiscono raggiungere il Faito con la suggestiva Funivia stabiese. Complice anche la fermata del Campania Express, e la campagna pubblicitaria dell'Eav, la panarella ritorna ad essere uno dei più importanti attrattori turistici della città di Castellammare e del comprensorio.

Con queste premesse, sia il Parco Regionale dei Monti Lattari che la Regione Campania, e l'Eav, guardano all'estate con enorme fiducia: la Funivia potrà finalmente rilanciare il turismo anche sul monte Faito, per anni dimenticato. Grazie alla rimozione dei detriti sulla 269, è stato ripristinato anche il collegamento con gli autobus. Così facendo, i disabili (che non possono utilizzare la panrella per la presenza di barriere architettoniche) potranno nuovamente raggiungere la vetta del Faito anche se con un servizio su gomma. Soddisfazione soprattutto per gli imprenditori che hanno deciso di investire sulla montagna: dopo anni di difficoltà, la luce fuori dal tunnel sembra più vicina.

