Castellammare - Inchiesta Olimpo, i processi pronti ad entrare nel vivo: a luglio parte l'ordinario, a ottobre l'abbreviato

Il 1 luglio partirà il processo a carico di 6 persone. A ottobre attesa la prima udienza per Teresa Martone e Luigi Di Martino o' profeta.

venerdì 21 giugno 2019

A luglio parte il rito ordinario, ad ottobre quello abbreviato. L'inchiesta Olimpo sta per entrare nel vivo dopo gli arresti che hanno sconvolto la città di Castellammare nel dicembre dello scorso anno. Se il 1 luglio prossimo davanti ai giudici siederanno, fra gli altri, Adolfo Greco e i fratelli Michele e Raffaele Carolei, ad ottobre partiranno invece le udienze contro Teresa Martone, moglie del capoclan Michele D'Alessandro, e Luigi Di Martino o' profeta. I processi alla camorra stabiese prenderanno il via nel 2019, anno nel quale potrebbe essere inflitto un duro colpo alle cosche attive nel comprensorio stabiese. Adolfo Greco, l'imprenditore del latte accusato di essere il collante fra il mondo della criminalità e quello dell'imprenditoria, ha scelto di essere giudicato con l'ordinario rinunciando allo sconto di pena. I suoi legali sono convinti di poter dimostrare l'estraneità ai fatti del noto imprenditore stabiese. Le udienze prenderanno il via fra una decina di giorni nelle aule del Tribunale di Torre Annunziata.



Sarà invece giudicata a Napoli, con rito abbreviato, Teresa Martone.

Lei, in compagnia di Luigi Di Martino o' profeta, Raffaele e Francesco Afeltra (ma anche Vincenzo Di Vuolo, Giovanni Cesarano, Aniello Falanga e Giovanni Gentile e Liberato Paturzo), ha optato per lo sconto di pena dopo l'operazione Olimpo che l'ha spedita ai domiciliari. Salvo ritardi dell'ultima ora, il processo nei loro confronti dovrebbe partire nel mese di ottobre. Saranno mesi quindi importanti per la città di Castellammare che conoscerà l'esito della lunga battaglia fra Stato e criminalità organizzata.



Un processo che sarà seguito con attenzione anche dalla politica stabiese: le opposizioni hanno già chiesto al sindaco Gaetano Cimmino di costituirsi parte civile, cosa che invece non è stata fatta nel caso del processo sul falò dell'Immacolata. Una richiesta arrivata soprattutto per tutelare i tanti cittadini onesti e gli imprenditori vittime delle violenze della camorra. «Sindaco, mancano dieci giorni al processo: non dimentichi di costituirsi parte civile» stanno scrivendo sui social i consiglieri comunali di minoranza.