Cronaca

Castellammare - Forti temporali in città, allagato il centro e le periferia. Mattinata di disagi

Le piogge dovrebbero continuare almeno fino a stasera e poi riprendere nel weekend

di genesp giovedì 19 dicembre 2019 - 10:03

Corso Vittorio Emanuele, corso Garibaldi e diverse strade della periferia stabiese completamente allagate. È bastata qualche ora di pioggia per mettere in ginocchio diversi quartieri di Castellammare di Stabia. Le stazioni di sollevamento (che spingono i liquami nell’impianto di depurazione posto in prossimità della foce del fiume Sarno) non sono riuscite a gestire l'acqua piovana e di fatto gli allagamenti sono stati inevitabili. Soprattutto al centro città, nella zona del lungomare, l'acqua ha già raggiunto il livello dei marciapiedi. Se non dovesse diminuire, la polizia municipale potrebbe anche decidere di chiudere il tutto al traffico veicolare per evitare problemi di qualsiasi tipo. Ma le previsioni non aiutano: le piogge dovrebbero continuare per tutta la giornata odierna e riprendere poi nel fine settimana. La Regione Campania ha già diramato l'allerta meteo di colore giallo ma a Castellammare i disagi sono più del previsto.

Sul piede di guerra i commercianti di corso Vittorio Emanuele e corso Garibaldi che devono lottare con gli allagamenti.



I disagi di questa mattina sono dovuti ad un problema ben più complesso che si verifica nel centro città alle stazioni di sollevamento, una delle quali è presente a ridosso dell'hotel Miramare. In occasione di piogge intense come oggi si verifica, purtroppo, una situazione di blocco di quest'ultima a causa della sabbia che crea praticamente un tappo. Di fatto le acque non continuano più il proprio percorso, si fermano e si causano gli allagamenti. Il Comune tuttavia ha già allertato la Consarno per sbloccare la stazione ed evitare simili problemi. Un progetto per evitare tali allagamenti è stato già ideato ed ha un costo di 600mila euro. Lavori che anche l'Unione Europea ha definito come necessari per evitare di incorrere in sanzioni.

Castellammare - Forti temporali in città, allagato il centro e le periferia. Mattinata di disagi

Condividi Facebook Twitter