Castellammare - Fincantieri, amianto negli armadietti. Denuncia di un operaio

Sindacati sul piede di guerra. Proababile la loro partecipazione alla conferenza dei servizi prevista il 13 settembre prossimo in Regione dove si discuterà dell'impatto ambientale del cantieri sulla città.

di Simone Rocco sabato 8 settembre 2018 - 08:33

Amianto negli armadietti degli attrezzi da lavoro. E’ la scoperta fatta da un operaio della Fincantieri che ha prontamente denunciato il rinvenimento agli enti competenti ai quali toccherà ora verificare se quanto raccontato dall’uomo corrisponda a realtà.



La tuta blu, residente a Castellammare, ha segnalato la presenza di amianto nei capannoni della produzione dove comincia la lavorazione del primo blocco delle navi. Secondo quanto riferito alle autorità sanitarie, le pareti dove sono sistemati gli armadietti utilizzati dagli operai per prelevare i propri attrezzi da lavoro erano ricoperti di amianto.



L’episodio risale già a qualche settimana fa ma solo nelle ultime la notizia è venuta a galla ed in poco tempo ha fatto il giro della città.



I lavoratori sono adesso in agitazione e, anche attraverso i rappresentanti sindacali di categoria, hanno deciso di rivolgersi alle autorità sanitarie della zona e ai vertici della stessa azienda.

L'obiettivo? Chiedere approfondimenti sulla vicenda, considerato anche che l'amianto sprigiona materiale cancerogeno. A preoccupare di più è il fatto che la zona dove sarebbe stata fatta la scoperta di amianto è tra le più frequentate dagli operai del cantiere navale stabiese.



Non è da escludere a questo punto che della vicenda se ne parli nel corso della conferenza dei servizi convocata il prossimo 13 settembre, presso Palazzo Santa Lucia a Napoli, dove si discuterà – manco a dirlo – di impatto ambientale dell'indotto sulla città di Castellammare. Al vertice parteciperà il Comune di Castellammare, la Regione, l’Asl Na 3 Sud, i vertici di Fincantieri e l'Arpac. Facile da prevedere, a questo punto, anche la presenza dei sindacati che, oltre a richiedere notizie sugli investimenti strutturali annunciati più volte per il sito stabiese, potrebbero avere dei chiarimenti proprio sulla questione amianto che è esplosa nelle ultime ore.

