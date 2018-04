Cronaca

Castellammare - Festival dei ragazzi al Severi per l'evento 'Sos terra chiama spazio'

Il procuratore generale di Napoli, Luigi Riello: «Spesso pensiamo di essere noi a sensibilizzare i giovani, ma eventi come questo dimostrano che in realtà sono i giovani a sensibilizzare gli adulti».

di Mauro De Riso domenica 8 aprile 2018 - 08:18

«Spesso pensiamo di essere noi a sensibilizzare i giovani, ma eventi come questo dimostrano che in realtà sono i giovani a sensibilizzare gli adulti». Nelle parole del procuratore generale di Napoli Luigi Riello c'è la sintesi dell'evento "Sos Terra Chiama Spazio", che ha coinvolto centinaia di ragazzi ieri nell'aula magna del liceo scientifico Francesco Severi di Castellammare di Stabia. Un festival a cui hanno partecipato gli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado dei comuni di Castellammare, Casola e Sant'Antonio Abate, che hanno presentato oltre 1200 disegni basati sui temi dello spazio e della tutela dell'ambiente utilizzando le nuove tecnologie satellitari. L'iniziativa nasce da un'idea dell'associazione Garden Club Stabiae, presieduta da Marilena Filosa, la cui vice è Donatella Solidone, dirigente scolastica del Severi. I migliori disegni sono stati premiati da ospiti d'eccezione, che hanno impreziosito l'evento moderato dal professor Pierluigi Fiorenza. Gli alunni, dai 6 ai 14 anni, hanno esposto i loro progetti per la tutela dell'ambiente terrestre e dello spazio, ancora inesplorato, e hanno ricevuto il riconoscimento da parte di esponenti delle autorità, affiancati da figure di spicco del mondo della scienza. «In qualità di socio del Garden Club Stabiae, potrei quasi affermare di essere colpevole di reato di interesse privato in atto d'ufficio. - ha scherzato il procuratore Riello al momento della premiazione della prima classificata Falvia Di Nocera, dell'istituto Bonito-Cosenza - Questo evento ormai è diventato un appuntamento fisso per l'associazione, dopo il successo delle passate edizioni. Potremmo pensare che eventi del genere siano uno strumento di sensibilizzazione per i giovani, ma in realtà sono i ragazzi a sensibilizzare noi.

La loro semplicità dimostra che essi hanno capito prima e meglio degli adulti quale sia l'importanza della tutela del territorio e dell'ambiente. Viviamo in un contesto macchiato da problemi enormi, come l'inquinamento del Sarno e l'abusivismo edilizio. E opportuno che tutti noi, giovani e adulti, ci rendiamo conto che su questi temi ci giochiamo il nostro futuro». Tra, le autorità presenti, figurano anche Luisa Franzese, direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per la Campania, Ettore Ferrara presidente del tribunale di Napoli, ed Antonio Gialanella, avvocato generale della Repubblica presso la, Corte d'Appello di Napoli. «Sono grato ai ragazzi, interpreti di un messaggio importante. - ha affermato Et tore Ferrara - Nello sguardo e nell'impegno che profondono ogni giorno c'è la speranza di un futuro migliore». Nel corso della serata è intervenuto anche l'astronauta Roberto Vittori, già ospite dell'istituto superiore stabiese nell'ambito dell'Expo 2012, che ha partecipato con un video-saluto, mentre Marco Brancati, senior vice president e chief technology officer della società Telespazio Spa, ha fatto leva sull'importanza della scienza, invitando i giovani ad essere curiosi e a sviluppare il desiderio di apprendere. Un aneddoto curioso, infine, ha riguardato lo stabiese Luigi Scibile, laureato in ingegneria con specializzazione ad Oxford ed attualmente responsabile delle infrastrutture e laboratori del Cern di Ginevra. «Ho preso il diploma al Severi e ho fatto appena in tempo a frequentare questo istituto, inaugurato un mese prima che io terminassi gli studi superiori. - ha ricordato Scibile - Ai ragazzi rivolgo l'invito a studiare perché con la cultura si arriva dappertutto, dalla terra allo spazio».

