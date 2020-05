Cronaca

Castellammare - Ferie non concesse al personale sanitario, i sindacati attaccano la Direzione Generale

I sindacati hanno chiesto un incontro ad horas

di genesp venerdì 1 maggio 2020 - 14:51

Le sigle sindcali contro la Direzione Generale per aver bloccato le ferie per il personale dell'ASL Napoli 3 Sud. In un documento congiunto reso ufficiale quest'oggi nella festa dei lavoratori, la Fials, la Nursing Up, UILFPL, la Fsi-Usae e la CGIL hanno deciso di chiedere un incontro ad horas per discutere dell'ultima determina della Direzione Generale datata 29 aprile. In quest'ultima infatti si decreta lo stop alle ferie che dovrebbero essere sancite solamente dal direttore della struttura presso la quale si sta prestando servizio.

Ma i sindacati non sono dello stesso avviso perché in un periodo di estrema emergenza come quella relativa al coronavirus, gli infermieri, i medici e anche gli operatori sanitari hanno sempre prestato il proprio servizio ed è un loro diritto poter usufruire delle ferie. Per questo motivo quindi è stato chiesto un incontro che probabilmente potrà essere fissato nella prossima settimana per discutere quanto deliberato dai vertici dell'ASL.

