Castellammare - Elezioni amministrative, Melisse: Â«Ricandidatura? E' presto per parlarne. Ma non sono lontano dal PdÂ»

Cronaca

Castellammare - Elezioni amministrative, Melisse: «Ricandidatura? E' presto per parlarne. Ma non sono lontano dal Pd»

L'ex presidente del consiglio comunale spiega: «Bisogna voltare pagina, cambiare il modo di fare politica»

di Gennaro Esposito martedì 27 marzo 2018 - 18:04

Dimenticare le ultime due amministrazioni comunali e ripartire. Magari cambiando il modo di fare politica e avvicinando i cittadini. Sono questi gli obiettivi di Eduardo Melisse, ex presidente dell'assise di Castellammare, in vista delle prossime elezioni amministrative. «Semplici cittadini, commercianti, associazioni: tutti devono scendere in campo per il bene della città. I colori politici devono essere messi da parte. Bisogna voltare pagina ma soprattutto inaugurare un nuovo corso» spiega Melisse. «Io non sono lontano dal Partito Democratico - continua -. Durante le elezioni della segreteria, nonostante qualche problema con le votazioni, siamo riusciti a far eleggere Nicola Corrado e seguiamo quella linea.

Ovviamente bisogna cambiare marcia. Quando mi sono dimesso da presidente del consiglio comunale durante l'amministrazione Pannullo, l'ho fatto perchè non condividevo una condotta politica di quel tipo. Adesso la città pretende un cambiamento». In merito ad una futura candidatura, Melisse spiega: «E' presto per parlarne. Tutto sarà più chiaro dopo Pasqua. Non so se mi ricandido, sono pronto a fare un passo indietro. Comunque, credo che chi deciderà di farlo deve sempre occuparsi del quotidiano e dei problemi dei cittadini come ho fatto io in questi anni».

Gli ultimi articoli di Cronaca