Castellammare - Elezioni amministrative, De Angelis: Â«Lavoriamo al programma. Non so se sarÃ² il candidato sindacoÂ»

Cronaca

Castellammare - Elezioni amministrative, De Angelis: «Lavoriamo al programma. Non so se sarò il candidato sindaco»

«Io sono il portavoce di un gruppo di civiche che guarda al centrodestra. Non abbiamo ancora scelto il candidato sindaco»

di Gennaro Esposito venerdì 6 aprile 2018 - 11:58

«Non so se sarò uno dei candidati sindaco. Al momento stiamo lavorando al programma per affrontare tutti i problemi storici della città di Castellammare. Ma è presto per parlare di nomi». Massimo De Angelis smentisce, almeno per ora, una sua possibile candidatura per le prossime elezioni amministrative del 10 giugno. «Io al momento sono un portavoce di un gruppo di civiche che guarda al centrodestra. Stiamo lavorando ad un tavolo di larghe intese ma non abbiamo ancora fatto una sintesi delle richieste. Non posso dire al momento se sarò io o meno il candidato sindaco anche perchè dobbiamo ancora incontrarci e prendere una decisione che possa accontentare tutti» spiega De Angelis.

Nelle ultime settimane si era parlato anche di un possibile dualismo con Cimmino per ottenere la nomina di candidato sindaco e guidare il centrodestra alle prossime amministrative. A riguardo, il farmacista stabiese spiega: «Non sono la persona adatta per parlare delle scelte di Forza Italia. Io sto lavorando con le civiche e come ho già detto è presto per parlare di nomi. C'è molto fermento per le prossime elezioni amministrative, aspetto molto positivo. Significa che finalmente la città vuole reagire e diventare protagonista nel prossimo turno elettorale. Però nessuno, al momento, ha ufficializzato la propria squadra».

