Cronaca

Castellammare - Eccellenze stabiesi, i legali dello studio Santonicola 'professionisti dell'anno'

Aldo Esposito e Ciro Santonicola finalisti della 44ma edizione del premio internazionale "le fonti awards-eccellenza nel settore legale".

sabato 12 ottobre 2019 - 15:29

Eccellenze stabiesi anche nel campo legale. Lo studio Santonicola & Partner – con sede a Castellammare di Stabia – è stato selezionato per gli ambiti awards consegnati ai “Professionisti dell'anno ed alle Boutique di eccellenza”. Premi internazionali in ambito accademico, finanziario, imprenditoriale e nel campo legale. E proprio in quest’utlimo settore, dove gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola si sono distinti per le loro strategie legali in favore di docenti ed aspiranti insegnanti, lo studio Santonicola concorrerà all’aggiudcazone del premio finale.



La selezione dei finalisti, elaborata dal Centro Studi e dal Comitato Scientifico "Le Fonti", è avvenuta attraverso un meticoloso criterio di "valutazione delle eccellenze" che, per quanto concerne l'operato degli avvocati, si fonda sulla capacità imprenditoriale del professionista, unita alla qualità ed originalità dei servizi offerti.



Tale valutazione si è altresì basata su di una survey (indagine) diffusa presso oltre 40.000 contatti qualificati, provenienti dal mondo delle imprese e delle professioni, consultando esperti nel campo legale.



La serata della premiazione, che si terrà a Milano in data 07 Novembre 2019, presso Palazzo Mezzanotte-sede di Borsa Italiana, vedrà, tra i protagonisti, gli avvocati stabiesi Aldo Esposito e Ciro Santonicola, amministrativisti, giuslavoristi ed esperti nel diritto scolastico, diritto sanitario e nei pubblici concorsi, patrocinatori di giudizi innovativi innanzi alle Magistrature amministrative e civili di tutta Italia, selezionati tra "I Professionisti dell'anno-Categoria speciale e Boutique di Eccellenza dell'anno-Categoria Speciale".





L'evento televisivo coinvolgerà testate giornalistiche quali Il Sole 24 Ore, la Repubblica, Affari e Finanza, il Corriere della Sera, L'Impresa e Harvard Business Review, con un'importante visibilità presso numerosi periodici, prevedendosi prestigiosi interventi di Premi Nobel, economisti ed Opinion Leader Mondiali ed in presenza di imprenditori, alta dirigenza, partner di studi internazionali, gruppi bancari e direttori dei quotidiani radiotelevisivi.



Si tratta di un riconoscimento che valorizza il giovane professionista-imprenditore, laddove rende la comunicazione puro strumento di divulgazione della scienza giuridica, senza timore alcuno di una concorrenza che mai potrà emulare l'assoluta originalità dei contenuti.



Per info sull'evento è possibile consultare il seguente link



https://www.lefontiawards.it/

Castellammare - Eccellenze stabiesi, i legali dello studio Santonicola 'professionisti dell'anno'

Condividi Facebook Twitter