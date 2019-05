Cronaca

Castellammare - 'Dal testo all'immagine', la cultura in scena alla Di Capua

Il dirigente scolastico Rosa Vitale: «Due percorsi che hanno trasformato la lettura e la scrittura in emozione.»

di ANSA domenica 12 maggio 2019 - 22:33

(Foto ANSA)

Giornata conclusiva all'istituto 'Di Capua' di Castellammare di Stabia (Napoli) dei progetti di lettura attiva "Dal testo all'immagine", in collaborazione con Radio 3 e di scrittura creativa "Mondo donna" che ha portato alla stesura di un volume incentrato sulla figura della donna nella società contemporanea - quest'ultimo realizzato sotto l'egida del giornalista vaticanista Carmine Alboretti. Il testo sarà consegnato a papa Francesco durante l'Udienza del 15 maggio, alla quale parteciperà una nutrita delegazione di alunni, docenti e genitori della scuola. Il Dirigente scolastico, prof.ssa Rosa Vitale, manifesta tutta la sua soddisfazione per questi due percorsi «che hanno trasformato la lettura e la scrittura in emozione. Abbiamo scelto di trattare le tematiche legate al mondo femminile per consentire alle ragazzine di accrescere la loro autostima ed ai maschietti di comprendere a fondo la cultura del rispetto», aggiunge la Preside. La pubblicazione del volume, impaginato dalla dott.ssa Stefania Spisto, riporta al centro del dibattito l'universo femminile, esaminato da molteplici punti di vista. Il giornalista Alboretti si è detto «stupito per l'atteggiamento dei giovani alunni partecipi ed intellettualmente attivi». I ragazzi delle classi quinte della scuola primaria e delle classi prime della scuola secondaria hanno raggiunto un risultato di notevole profondità. In occasione della presentazione, il libro è stato dedicato alla madre di un alunno della scuola media prematuramente scomparsa, donna impegnata da sempre per favorire la cooperazione tra genitori e mondo della scuola.

L'orchestra dell'Istituto F. di Capua, sotto la direzione dei maestri Elisabetta Ferraro, Antonio Del Prete, Rosario Minetti e Lucio Miele ha allietato la platea con l'esecuzione di numerosi brani tra cui Libertango e La vita è bella. Ma la mattinata è stata anche occasione per presentare il progetto "Dal testo all'immagine". In collaborazione con la curatrice della trasmissione di radio 3 "Ad alta voce" Anna Antonelli, i ragazzi della III E della scuola secondaria di primo grado insieme alla prof.ssa Ornella Grato hanno ascoltato file audio relativi ai passi significativi di Moby Dick di Melville per poi realizzare una lettura drammatizzata in modo da «non fare della lettura un fatto privato e consolatorio, bensì un modo per sollecitare la creatività dei ragazzi nel momento più fertile per la loro formazione», come ha precisato la Antonelli. Quest'ultima che da anni si prodiga per diffondere le più belle pagine della letteratura mondiale ha lodato l'iniziativa promossa dall'Istituto "Di Capua" auspicando che sia «l'inizio di una collaborazione proficua e duratura e che sia da contagio per altre scuole». Nell'ambito dello stesso progetto, i ragazzi della classe IIIC, guidati dalla prof.ssa Filomena Vanacore, hanno realizzato 24 pannelli raffiguranti i momenti salienti del romanzo, dalla partenza all'affondamento della baleniera. «Ci siamo ispirati al fumetto di Ken Parker - caccia sul mare - per raffigurare tutta la drammaticità delle scene evidenziate dal bianco e nero e dalla tecnica della finta vetrata», chiarisce la prof.ssa Vanacore.