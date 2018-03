Cronaca

Castellammare - Corruzione, un anno e 4 mesi all'ex sindaco Luigi Bobbio

E’ questa la condanna inflitta in primo grado dai magistrati del tribunale di Torre Annunziata all’ex sindaco. Sei mesi, invece, è la condanna a carico di Felice Marinelli, coimputato nello stesso processo.

di Simone Rocco lunedì 19 marzo 2018 - 21:12

Un anno e quattro mesi con pena sospesa. E’ questa la condanna inflitta in primo grado dai magistrati del tribunale di Torre Annunziata all’ex sindaco Luigi Bobbio. L’accusa a suo carico è quella di corruzione. Sei mesi, invece, è la condanna a carico di Felice Marinelli, coimputato nello stesso processo.



La vicenda è del 2011 quando Bobbio guidava Palazzo Farnese mentre Marinelli era consulente alle partecipate. Secondo gli inquirenti, Marinelli sarebbe stato pagato con i soldi del Comune che, per ricompensa, saldò i debiti personali dell’ex sindaco con Equitalia. Una somma pari a circa 8mila euro relativa a multe e sanzioni non pagate. Secondo i magistrati oplontini a pagarla sarebbe stato proprio Martinelli per “sdebitarsi” con Bobbio per averlo scelto come esperto delle società partecipate del comune di Castellammare.





Ottomila euro ripartiti in 17 cartelle esattoriali pagate, secondo la ricostruzione effettuata dal luogotenente della Guardia di Finanza Luigi Parvalo ascoltato nell’ambito del processo, con due assegni bancari versati nella stessa giornata. «Il debito era stato saldato con due assegni, uno circolare e uno di conto corrente, entrambi emessi dallo stesso conto corrente di Marinelli».



Appena il mese scorso, invece, lo stesso Bobbio fu invece assolto dall’accusa di abuso d’ufficio nell’ambito della vicenda relativa all’assunzione in Sint del suo autista.

