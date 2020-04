Cronaca

Castellammare - Coronavirus, arrivati al San Leonardo i test rapidi

Saranno utilizzati per i ricoverati in attesa del tampone

di genesp giovedì 9 aprile 2020 - 20:18

Sono arrivati all'ospedale San Leonardo i test rapidi per verificare velocemente la presunta positività al Covid-19. Da oggi gli infermieri potranno usufruire del nuovo materiale inviato dall'Asl soprattutto per verificare lo stato di salute dei ricoverati. In un primo momento questi test saranno effettuati sui pazienti in attesa che venga disposto il tampone per i quali i tempi sono ancora molto lunghi. Il San Leonardo prova così a velocizzare le operazioni al momento del ricovero di un presunto caso sospetto. È anche opportuno ricordare che tuttavia la conferma finale dovrà arrivare sempre dal tampone ma il test rapido potrà aiutare medici ed infermieri ad individuare possibili positivi o anche gli asintomatici se dovessero essere estesi alla cittadinanza.





Intanto nelle prossime ore dovrebbero giungere l'ufficialità relativa ai test effettuati su tutto il personale sanitario dell'ospedale San Leonardo. Al momento i casi accertati sono meno di 10 ma potrebbero aumentare considerato che il tampone è stato imposto a tutti i medici, gli infermieri e il personale sanitario in servizio presso il nosocomio stabiese.

