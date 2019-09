Cronaca

Castellammare - Conducente di autobus malmenato, fermati gli aggressori

L'episodio si è verificato nel pomeriggio in viale Puglia, sul posto gli agenti di polizia del commissariato locale.

di Francesco De Sio lunedì 23 settembre 2019 - 19:19

Una scena da far west, tanto violenta e repentina quanto sconvolgente. E' quella che immortala in presa diretta il pestaggio del conducente di un autobus della Sita da parte di uno o più ignoti in viale Puglia, questo pomeriggio, nel pieno centro di Castellammare. Pochi secondi, sufficienti tuttavia a mostrare tutta la brutalità con la quale i soggetti in questione - non visibili dal filmato - si scagliano contro l'uomo inerme. Sul posto, a seguito delle numerose segnalazioni inoltrate alle forze dell'ordine dai passeggeri, è giunta una volante della polizia di stato con l'ausilio anche di una gazzella dei carabinieri.



Gli agenti hanno immediatamente bloccato i responsabili ed eseguito tutti i rilevamenti del caso. Sul caso circola comunque massimo riserbo: non è chiaro se ad essere portati via siano state una o più persone, così come resta da accertare l'effettiva dinamica dei fatti che hanno portato all'aggressione.

Dopo aver arginato la minaccia, i poliziotti si sono occupati delle condizioni dell'autista, parso visibilmente scioccato dall'accaduto. L'uomo avrebbe riportato alcune contusioni al volto e lungo tutto il corpo a seguito delle percosse ricevute, ma solo un eventuale referto medico potrebbe essere più preciso su entità delle ferite e prognosi.



Sui social, dove nel frattempo il video è già diventato virale, gli stabiesi hanno comunque usato parole di ferma condanna per definire le gesta dei facinorosi: «Via da Castellammare, indegni» è uno dei commenti che riscuote più successo. Alcune mamme, come troppo spesso sta capitando nell'ultimo periodo, si sono poi dette preoccupate per i proprio figli: «Non si può vivere in questo far west continuo - evidenzia una signora -, in questa città assistiamo quotidianamente a scene di ordinaria follia, ogni giorno ne capita una. Non si può andare avanti così».

