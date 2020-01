Cronaca

Castellammare - Condizioni di salute precarie, Adolfo Greco scarcerato

L'imprenditore stabiese era stato arrestato nel dicembre 2018. Dovrà risiedere fuori regione.

di sr martedì 14 gennaio 2020 - 20:59

E’ stata disposta oggi la scarcerazione dell’imprenditore Adolfo Greco. Lo hanno deciso i giudici del tribunale di Torre Annunziata accogliendo l’ennesima richiesta dei suoi legali che da mesi si battono affinchè venisse riconosciuta la grave condizione di salute di Greco che è andata peggiorando giorno dopo giorno.



A Greco sono stati riconosciuti gli arresti domiciliari con divieti di risiedere in Campania. L’imprenditore stabiese lascerà domani mattina il carcere di Secondigliano.



La difesa aveva chiesto alla presidenza del collegio giudicante di concedere i domiciliari presentando i referti di alcune visite mediche. Nelle precedenti due occasioni la richiesta era state respinta. Questa volta, l’ennesima visita medita ed il relativo referto hanno convinto le toghe a concedere la scarcerazione a Greco.





Nel periodo di reclusione Greco ha perso 30 kg e, secondo i suoi legali, avrebbe manifestato preoccupanti problemi di salute.



Arrestato nell’abito dell’inchiesta Olimpo, era in carcere dal dicembre dl 2018 ed è accusato di aver imposto l'assunzione di un giovane presso un supermercato essendo il nipote di un boss dei D'Alessandro, Paolo Carolei. L'imprenditore, contestualmente, era anche vessato dai clan di Castellammare di Stabia e per questo motivo si è costituito parte civile nel processo in fase di svolgimento. La difesa punta ad evidenziare l'inesistenza di qualsiasi tipo di collegamento con il mondo della criminalità. L'obiettivo è quello di dimostrare che lo stesso Greco era una vittima del sistema estorsivo stabiese.

Castellammare - Condizioni di salute precarie, Adolfo Greco scarcerato

Condividi Facebook Twitter