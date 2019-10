Cronaca

Castellammare - Chiesa dal Carmine gremita per l'ultimo saluto a Manuela Ghezzi

La 34enne stabiese era deceduta il 22 ottobre scorso a Namibia in Africa a seguito di un incidente stradale.

di Davide Soccavo mercoledì 30 ottobre 2019 - 11:55

Chiesa del Carmine gremita per l’ultimo saluto a Manuela Ghezzi, la 34enne di Castellammare di Stabia deceduta il 22 ottobre scorso a Namibia in Africa a seguito di un incidente stradale.



«Un cuore pieno di amore. Un dono di Dio. You will forever be my always». Questa la scritta impressa su uno dei tanti manifesti affissi all’estero della chiesa dove si sono radunati parenti ed amici della famiglia.



«Da giovanissima, appena laureata ha avuto il coraggio di partire e di lasciare la sua città e la sua famiglia - ha ricordato un amico in chiesa - È andata a Londra per sè stessa, con tanti sacrifici ma alla fine ha ottenuto quello che voleva lavorando in un albergo, prestigioso, fra i più importanti della città. Londra, grigia e piovosa, l’ha accolta e l’ha resa felice.

La settimana scorsa una telefonata ci ha svegliato annunciando la sua morte in un terribile incidente stradale. Sgomento, tremore, incredulità: ho pensato a tante cose difficili da spiegare. Questa tragedia è troppo grande. A noi non resta che ricordarla come l’abbiamo conosciuta, forte e sorridente. Sarai sempre nei nostri cuori».



La donna aveva raggiunto il continente africano per prendere parte al matrimonio del cugino ma il momento di festa si è trasformato in tragedia. In auto con altri 4 amici è rimasta coinvolta in un terribile sinistro nel quale ha perso la vita. Illesi, invece, gli altri occupanti della vettura.



Manuela Ghezzi aveva lasciato la città delle acque da tempo e lavorava in un noto hotel di Londra. Per lei una vacanza in Africa si è trasformata in tragedia.

