Castellammare - Bar frequentato da pregiudicati in via Napoli, i carabinieri ordininano la chiusura per tre giorni

Dopo le numerose segnalazioni, pugno duro dei militari. Decine di controlli nella notte fra sabato a domenica

di Gennaro Esposito domenica 10 marzo 2019 - 13:41

Bar frequentato da pregiudicati, scatta la chiusura ad un locale di via Napoli nel quartiere Cmi. I carabinieri di Castellammare di Stabia, agli ordini del tenente Andrea Riccio, hanno ordinato lo stop all'attività per tre giorni a causa dell'alto numero di stabiesi con precedenti nei pressi della piazzetta del rione. La decisione arriva dopo i controlli e gli ammonimenti dei militari nelle ultime settimane che avevano più volte ritrovato dei pregiudicati che si riunivano all'esterno del locale. Occhi puntati delle forze dell'ordine sul quartiere Cmi dove la scarcerazione di elementi di spicco della criminalità organizzata (ad inizio anno) non è passata inosservata. I controlli aumenteranno nelle prossime settimane anche per stroncare sul nascere la formazione di una probabile piazza di spaccio fra le palazzine di via Venezia e di via Napoli che potrebbe minare i precari equilibri fra i clan del posto. I carabinieri e la polizia di Stato hanno aumentato le ronde all'interno del popoloso quartiere stabiese e la chiusura del bar che affaccia sulla piazzetta ne è la prova.

I titolari, alla riapertura, dovranno fare attenzione per non rischiare lo stop totale alla propria attività. Nel corso della serata di ieri, i militari stabiesi hanno anche denunciato un giovane stabiese in possesso di arma (coltello da 26 cm) e droga nelle zone della movida (15 grammi di marijuana e 0.1 di cocaina). Sono state poi controllate 43 vetture e 82 persone nel corso dell'ultimo sabato sera mentre 12 cittadini sono stati sottoposti a misure restrittive della libertà personale. 11 sono invece gli assuntori di sostanze stupefacenti segnalati alla Prefettura. Questa mattina sono intervenuti nel mercato delle pulci che si tiene in via Napoli per sequestrare dei coltelli che venivano venduti dagli ambulanti senza i dovuti permessi. Il titolare è stato denunciato.