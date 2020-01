Cronaca

Castellammare - Abbattuti i paletti contro la sosta selvaggia in via Cosenza

Il Comune è chiamato ad intervenire

giovedì 2 gennaio 2020 - 18:10

Dissuasori abbattuti in via Cosenza a Castellammare di Stabia, nei pressi della chiesa della Stanza. È quanto accaduto nelle ultime ore in pieno centro dove alcuni automobilisti, o per semplice incidente stradale o per inciviltà, hanno distrutto i paletti che erano stati fissati dal Comune per evitare la sosta selvaggia delle auto. Si tratta di un disagio non da poco considerato che senza questi oggetti le vetture potranno essere posizionate nuovamente nella zona in questione rendendo complicato il passaggio dei pedoni e allo stesso tempo bloccando il traffico veicolare.

Il Comune di Castellammare quindi è chiamato ad intervenire nuovamente per evitare che simili problemi possano in futuro riverificarsi evitando il caos ai residenti e ai tanti cittadini che percorrono ogni giorno la strada, fra le più trafficate della città delle acque.

