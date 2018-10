Cronaca

Castellammare - Controllo del territorio, preso pusher a viale Puglia

L'uomo è ora in attesa di direttissima.

sabato 27 ottobre 2018 - 17:14

I Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato sul viale Puglia il diciottenne B.F., del luogo, già noto alle forze dell'ordine, resosi responsabile di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.



Lo stesso, durante perquisizioni, personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di circa 4 grammi di marijuana, una stecchetta di hashish, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento nonché di 65 euro in denaro contante ritenuti provento di attività illecita.





L`arrestato è in attesa di rito direttissimo