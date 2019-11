Cronaca

Campania - Sciopero Eav, avviso diramato per il 29 novembre

Possibili disagi per linee Cumana e Circumflegrea sulla base delle statistiche di scioperi proclamati in passato.

di Davide Soccavo domenica 24 novembre 2019 - 20:57

Sciopero previsto per Venerdì 29 novembre. L'Eav ha diramato un avviso sul proprio sito web, secondo il quale per 24 ore non sarà garantito il normale trasporto dei mezzi pubblici a causa di eventuali disagi, sulla base dei dati statistici proclamati in passato. Una situazione che, tuttavia, riguarderà solo le linee Cumana e Circumflegrea, dove saranno in ogni caso rispettate le fasce di garanzia. Di seguito l'avviso riportato sul sito:



In relazione allo sciopero di 24 ore proclamato dalla organizzazione sindacale USB per il giorno 29 novembre 2019, si comunica che - sulla base dei dati statistici relativi a scioperi proclamati in passato con le stesse modalità dalla medesima organizzazione sindacale – eventuali disagi alla clientela potrebbero verificarsi solo sulle linee Cumana e Circumflegrea, dove, in ogni caso, saranno rispettate le fasce di garanzia.





